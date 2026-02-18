Che Comico | al via Versus il primo scontro di linguaggi teatrali
Che Comico ha lanciato “Versus”, il primo scontro tra linguaggi teatrali, dopo aver deciso di esplorare nuove forme di espressione. La stagione teatrale, organizzata dalla GV Eventi, amplia così il suo programma con questa sezione che mette a confronto stili diversi, tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno. Il progetto nasce dalla volontà di offrire al pubblico un’esperienza unica, unendo rappresentazioni che si distinguono per approccio e stile.
SALERNO – Il cartellone di Che Comico, la stagione teatrale ideata e prodotta dalla GV Eventi, si arricchisce di una nuova sezione: Versus, un progetto che mette a confronto linguaggi e visioni differenti all’interno di un percorso unitario che coinvolge il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno. Versus nasce come uno “scontro” creativo tra mondi teatrali diversi: da un lato la comicità popolare e riconoscibile di Che Comico, dall’altro la ricerca e la rilettura dei testi proposta dalla Compagnia dell’Arte all’interno del percorso Transpose. Un dialogo fatto di contrasti, contaminazioni e punti di vista che amplia e arricchisce l’intera rassegna. 🔗 Leggi su Zon.it
