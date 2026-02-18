Champions | male Juve ed Atalanta oggi l’Inter sul campo gelato

La Juventus e l’Atalanta hanno subito sconfitte pesanti nelle prime sfide dei playoff di Champions League, un risultato che rischia di compromettere le loro chance di qualificazione. La causa di questo tracollo potrebbe essere il freddo intenso e il campo ghiacciato, che hanno influito sulle prestazioni delle squadre italiane. Questa sera, invece, l’Inter si prepara a scendere in campo sul terreno gelato del BodøGlimt, in Norvegia, in una partita decisiva.

Serata da incubo per le italiane impegnate in Champions League nei playoff. Juventus e Atalanta crollano nelle gare d'andata, compromettendo probabilmente il passaggio del turno, mentre questa sera tocca all'Inter affrontare l'insidiosa trasferta norvegese sul campo ghiacciato del BodøGlimt. A Istanbul la Juventus spreca il vantaggio e crolla 5-2 contro il Galatasaray. Dopo la rete iniziale firmata da Sara, i bianconeri reagiscono con carattere: protagonista inatteso Koopmeiners, autore del gol del pari e della rete del 2-1 con una splendida conclusione all'incrocio. La partita però cambia nella ripresa.