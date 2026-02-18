champions league borussia dortmund atalanta 2 0

Il Borussia Dortmund ha battuto l’Atalanta 2-0 in una partita di andata dei playoff di Champions League, lasciando i nerazzurri con poche possibilità di qualificazione. La squadra tedesca ha segnato due gol nel primo tempo, sfruttando alcuni errori della difesa bergamasca. La sconfitta segue di pochi giorni il ko della Juventus contro il Galatasaray, aumentando la delusione delle italiane in questa fase europea.

Dopo la brutta sconfitta della Juventus contro il Galatasaray, anche l’Atalanta cade in trasferta per 2-0, in casa del Borussia Dortmund, nel match di andata dei play-off di Champions League. Serhou Guirassy (3?) e Maximilian Beier (42?) mettono ko la Dea che adesso, per passare il turno e qualificarsi agli ottavi, dovrà sperare in un’impresa. La gara di ritorno è in programma a Bergamo il 25 febbraio. Play-off Champions League, le partite del 17 febbraio. Galatasaray-Juventus 5-2. Benfica-Real Madrid 0-1. Borussia Dortmund-Atalanta 2-0. Monaco-Psg 2-3. Borussia Dortmund-Atalanta, il tabellino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Diretta gol Champions League LIVE: Borussia Dortmund Atalanta 0-0Il match tra Borussia Dortmund e Atalanta si conclude con un pareggio zero a zero, un risultato che nasce da una partita combattuta e molto tattica.

Diretta gol Champions League LIVE: Borussia Dortmund Atalanta 1-0Il Borussia Dortmund ha segnato il gol decisivo contro l'Atalanta, portandosi in vantaggio 1-0 durante la partita dei playoff della Champions League.

