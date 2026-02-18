Champions League batosta ad Istanbul | dall’uscita di Bremer al rosso di Cabal com’è cambiata la difesa bianconera

La Juventus ha subito una pesante sconfitta a Istanbul, un risultato che deriva anche dall’uscita di Bremer e dall’espulsione di Cabal. La partita si è complicata subito, lasciando i bianconeri in inferiorità numerica e indebolendo la linea difensiva. La squadra si è trovata a dover affrontare molte difficoltà, con i cambiamenti che hanno modificato profondamente l’assetto difensivo.

Un risultato amaro quello di Istanbul, difficile da digerire per una Juventus che non vince dal 1-4 di Parma. Il Galatasaray annichilisce una squadra non in partita, con poca grinta, l’opposto di ciò che si è visto a San Siro. Con il risultato di 5-2 per i turchi, il cammino in Champions League diventa tortuoso per i bianconeri di Spalletti, costretti a vincere il ritorno a Torino con almeno 4 gol di scarto per passare il turno. Prima Bremer, poi il Galatasaray. Finché Gleison Bremer è rimasto in campo (fino al 34?), la Juventus ha dato l’impressione di poter gestire l’inferno turco. Nonostante il gol a freddo di Sara, il brasiliano aveva neutralizzato la pericolosità di Osimhen, vincendo 4 duelli aerei su 4 e permettendo alla linea di restare alta, aggressiva e compatta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

