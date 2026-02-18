Champions | Galatasaray manita alla Juve 5-2 Atalanta battuta a Dortmund | 2-0 Risultati

Il Galatasaray ha sconfitto la Juventus 5-2 a Istanbul, causando un brutto inizio negli spareggi di Champions League. La squadra di Spalletti ha dominato il match dall'inizio, segnando tre gol nel primo tempo e mantenendo il controllo nella ripresa. Nel frattempo, l'Atalanta ha perso 2-0 a Dortmund contro il Borussia, subendo due reti nel secondo tempo.

ISTANBUL – La Juventus crolla a Istanbul nel primo atto degli spareggi di Champions League. La formazione di Spalletti viene battuta dal Galatasaray 5-2. Ai bianconeri non basta la doppietta di Koopmeiners. I turchi sbloccano il risultato al 15’ con Gabriel Sara, un minuto dopo arriva la replica di Koopmeiners che poi al 32' firma il sorpasso. Nella ripresa però sale in cattedra il Galatasaray. Il neo acquisto Lang, ex Napoli, firma il 2-2 al 49’ e al 60’ i turchi si riportano avanti con Davidson Sanchez. La strada si mette in salita per i bianconeri, che al 67' restano in dieci per il secondo giallo rimediato da Cabal. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Champions: Galatasaray, manita alla Juve (5-2). Atalanta battuta a Dortmund: 2-0. Risultati Ai play-off di Champions Juve-Galatasaray, Inter-Bodo e Atalanta-DortmundQuesta sera si aprono i play-off di Champions League con tre squadre italiane coinvolte. Sorteggi playoff Champions League: Juve Galatasaray, Inter Bodo Glimt e Borussia Dortmund AtalantaQuesta mattina a Nyon sono stati sorteggiati gli spareggi per i playoff della Champions League 202526. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ?lkay Gündo?an sul trasferimento 'da sogno' al Galatasaray; Il Galatasaray demolisce la Juventus nell'andata dei Playoff di Champions: VERGOGNA Bianconera; Galatasaray-Juve, carica Spalletti: Non cambio la mia squadra per nessuna al mondo; Kalulu-Bastoni, la risposta di Spalletti a Chivu in conferenza pre Galatasaray. Video. Lang eroe in Champions: segna una doppietta alla Juventus (il Galatasaray sta vincendo 5-2)Noa Lang ha segnato il gol del pareggio tra Galatasaray e Juventus questa sera: il risultato è sul 2-2, si tratta di un tap-in a porta vuota ... ilnapolista.it Juve da incubo in Turchia, il Galatasaray vince 5-2: Spalletti con un piede e mezzo fuori dalla ChampionsLa Juventus crolla in Turchia: da 1-2 a 5-2 col Galatasaray nell’andata del playoff di Champions League. Illusione Koopmeiners, poi disastro difensivo, rosso a Cabal e guai per Bremer. fanpage.it Serata nera per la Juventus in Champions: 5-2 dal Galatasaray. Koopmeiners non basta, Spalletti ammette il crollo di personalità facebook Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle della partita di Champions League #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com