Cesenatico | Biblioteca Comunale biennio di eventi per promuovere lettura gioco e creatività tra bambini e adulti

La Biblioteca Comunale di Cesenatico organizza un biennio di eventi per coinvolgere tutta la comunità, dopo aver riscontrato un crescente interesse tra i residenti. L’obiettivo è promuovere la lettura, il gioco e la creatività attraverso iniziative dedicate ai diversi gruppi di età. Dal prossimo mese, i cittadini potranno partecipare a laboratori, incontri e momenti di condivisione, in programma fino al 2025.

Cesenatico Riscrive il Futuro della Lettura: Un Biennio di Iniziative per la Comunità. Cesenatico si prepara a un periodo di rinnovato fermento culturale con un programma biennale per la sua biblioteca comunale, ricco di eventi pensati per stimolare la lettura, la socializzazione e la creatività tra bambini, ragazzi e adulti. L’iniziativa, che prenderà il via a breve, mira a trasformare la biblioteca in un centro pulsante di attività per l’intera comunità cesenaticense. Un Calendario Ricco di Proposte per Tutti i Gusti. Il calendario degli eventi, presentato nelle scorse ore, spazia da iniziative ludiche come i “Pomeriggi Game” a laboratori creativi come il corso di fumetto per studenti delle scuole medie.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Promuovere la lettura tra bambini e ragazzi: il 16 dicembre riparte il festival “Bolle d'Arte” Terni, ottanta libri donati alla biblioteca della casa circondariale: “Promuovere la lettura a favore dei detenuti”Un gesto di solidarietà e cultura arricchisce la biblioteca della casa circondariale di Terni con la donazione di ottanta libri di narrativa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fumetti, pupazzi e tanti libri nel 2026 della biblioteca comunale; Biblioteca comunale Cesenatico, presentato il programma culturale ed educativo 2026–2027; Cesenatico, la Biblioteca svela il nuovo programma: un anno di eventi tra giochi, fumetti e letture. Fumetti, pupazzi e tanti libri nel 2026 della biblioteca comunalePresentato il programma del biennio di Cesenatico. Si parte questo venerdì . con i Pomeriggi Game. msn.com Biblioteca comunale: il programma di iniziative per il 2026-2027Il programma di iniziative culturali ed educative proposto dalla Biblioteca comunale di Cesenatico per il 2026–2027. corrierecesenate.it Alla biblioteca comunale confronto sul Manifesto di Ventotene, federalismo europeo e valori... #federalismoeuropeo #Presentazionelibro #Ventotene facebook