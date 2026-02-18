Cesena il passo ora è più lento Ridotto il vantaggio sull’anno scorso

Il Cesena ha rallentato il ritmo in questa fase della stagione, dopo aver dominato all’inizio. La squadra mantiene un vantaggio rispetto all’anno scorso, ma ora è più ridotto, e il margine di vantaggio si è assottigliato notevolmente. La differenza tra le due stagioni si vede anche nei punti conquistati nelle ultime partite, che sono meno rispetto ai mesi precedenti.

Il passo ora è più lento rispetto a quello della prima parte di stagione, il Cesena continua a mantenere il segno più rispetto allo scorso campionato, ma il gap si è assottigliato. Sovrapponendo la classifica attuale con quella di dodici mesi fa i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio su se stessi, esattamente la metà rispetto al margine che si era accumulato fino alla 16° giornata dopo la vittoria in rimonta sul Mantova. In quel momento il Cavalluccio occupava la terza posizione con 30 punti dietro al Monza (31) e al Frosinone (34) mentre all’indomani del sedicesimo turno del campionato scorso la classifica diceva sesto posto con 22 punti, otto in meno quindi, a -12 rispetto al Pisa secondo e addirittura a -15 in confronto alla capolista Sassuolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, il passo ora è più lento. Ridotto il vantaggio sull’anno scorso Acosta: "Con la KTM mi sento più a mio agio, l'anno scorso a quest'ora avevo già cinque caduteLuca Acosta si sente più sicuro in pista con la KTM. Ziliani sull’Inter: «Gioca meglio dell’anno scorso. Il migliore fin qui è stato lui» Paolo Ziliani sottolinea come l’Inter abbia migliorato il proprio rendimento rispetto all’anno scorso, evidenziando un progresso tangibile nella qualità del gioco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cesena, il passo ora è più lento. Ridotto il vantaggio sull’anno scorso; Cesena affossato 0-4 dal Venezia capolista -; Cesena - Venezia in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio, Misano entra nell’orbita del Cesena: accordo di affiliazione tra i due club. Cesena, si riparte dal Carisport Ora serve cambiare subito passoDomani al Carisport riprenderà il campionato di pallavolo femminile di serie B1 dopo le due settimane di stop durante le quali il mondo del volley ha dato spazio al consiglio federale e alla Coppa ... ilrestodelcarlino.it Il Cesena ora è più forte in trasferta. Tris di successi in fila solo con BisoliUn’inversione di rotta decisa, ma soprattutto evidente. Il Cesena di Mignani ora sa fare la voce grossa anche in trasferta, cosa che lo corso anno è successa poco e quasi solamente nella seconda parte ... ilrestodelcarlino.it Cesena, che passo: 7 punti di vantaggio rispetto a un anno fa facebook Blesa passa dal Cesena al Rio Ave. Operazione da 1,7 mln di euro più bonus. @SkySport x.com