Cervelli che scappano | in 20 anni il Sud ha perso più di 300mila laureati

Negli ultimi vent’anni, il Sud ha perso più di 300.000 laureati a causa della mancanza di opportunità lavorative. Dal 2002 al 2022, circa 350.000 giovani con una laurea si sono trasferiti dal Sud verso il Centro-Nord, spinti dalla ricerca di un’occupazione stabile e di condizioni di vita migliori. Molti di loro, tra cui giovani brillanti e professionisti qualificati, scelgono le grandi città del Nord per trovare lavoro e costruire il futuro.

I giovani qualificati emigrano molto più che in passato, soprattutto le donne. Ma anche il Nord perde risorse L'esodo tutto interno alla penisola è ancora drammaticamente attuale. Dal 2002 al 202 quasi 350mila laureati under 35 hanno lasciato le Regioni del Sud verso il Centro-Nord. A dirlo è un nuovo report diffuso oggi da Svimez, associazione che promuove lo sviluppo del meridione, presentato in collaborazione con Save the Children. Al netto dei rientri la perdita è stata di 270mila unità. I numeri ci dicono che la quota di laureati emigranti nella fascia 25-34 anni è triplicata: dal 20% del 2002 a circa il 60% nel 2024.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

