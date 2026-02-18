Cervelli che scappano | in 20 anni il Sud ha perso più di 300mila laureati
Negli ultimi vent’anni, il Sud ha perso più di 300.000 laureati a causa della mancanza di opportunità lavorative. Dal 2002 al 2022, circa 350.000 giovani con una laurea si sono trasferiti dal Sud verso il Centro-Nord, spinti dalla ricerca di un’occupazione stabile e di condizioni di vita migliori. Molti di loro, tra cui giovani brillanti e professionisti qualificati, scelgono le grandi città del Nord per trovare lavoro e costruire il futuro.
I giovani qualificati emigrano molto più che in passato, soprattutto le donne. Ma anche il Nord perde risorse L'esodo tutto interno alla penisola è ancora drammaticamente attuale. Dal 2002 al 202 quasi 350mila laureati under 35 hanno lasciato le Regioni del Sud verso il Centro-Nord. A dirlo è un nuovo report diffuso oggi da Svimez, associazione che promuove lo sviluppo del meridione, presentato in collaborazione con Save the Children. Al netto dei rientri la perdita è stata di 270mila unità. I numeri ci dicono che la quota di laureati emigranti nella fascia 25-34 anni è triplicata: dal 20% del 2002 a circa il 60% nel 2024.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Svimez: 350mila laureati via dal Sud in 20 anni: una perdita di valore pari a 6,8 mld l'annoSecondo i dati di Svimez, in vent'anni circa 350mila laureati hanno lasciato il Sud, portando via risorse e competenze al territorio.
Cervelli che scappano: in 20 anni il Sud ha perso più di 300mila laureatiSecondo Svimez inoltre nello stesso periodo oltre 63mila laureati under 35 hanno lasciato il Sud Italia per andare all'estero. In questo caso il saldo tenuto conto dei rientri è di 45mila giovani ... today.it
