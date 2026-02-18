L’ITET “Aldo Capitini” ha ricevuto una richiesta settimanale di 64 candidature da parte di aziende e studi professionali, tutte alla ricerca di diplomati in economia e tecnologia. Il servizio di Job Placement della scuola aiuta studenti e neodiplomati a trovare un impiego nel settore, collegandoli con realtà locali che cercano personale qualificato. Ogni settimana, le domande arrivano per offrire opportunità di lavoro a giovani che hanno appena completato gli studi.

Una richiesta a settimana, 64 in un anno. È il numero delle domande di inserimento lavorativo pervenute all’ ITET “Aldo Capitini” attraverso il servizio di Job Placement attivato dalla scuola per mettere in contatto aziende e studi professionali con ex studenti e neodiplomati degli indirizzi economici e tecnologici. Le richieste hanno riguardato 16 studi fiscali e tributari, 29 aziende interessate a diplomati dell’area economica e 19 aziende o studi professionali del settore Costruzioni, Ambiente e Territorio. Numeri che confermano quanto emerge anche dalle rilevazioni del Sistema Excelsior: il tessuto produttivo umbro continua a registrare una domanda significativa di profili tecnici ed economici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cercasi diplomati. Economia e hi-tech

