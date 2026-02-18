Centro culturale islamico Lucacci interviene | Sì la religione islamica deve essere un sorvegliato speciale

Lucacci denuncia che il comunicato dell’associazione A.C.B. Social Inclusion mostra l’arroganza crescente della comunità islamica ad Arezzo. Secondo lui, la religione islamica deve essere sotto stretta sorveglianza, perché alcuni comportamenti rischiano di mettere in discussione la convivenza civile. La sua presa di posizione arriva dopo alcune tensioni recenti, legate a manifestazioni pubbliche e a reazioni sui social network. Lucacci invita le autorità a mantenere alta l’attenzione e a intervenire se necessario. La discussione sulla presenza islamica si riaccende in città.

Francesco Lucacci consigliere comunale di Fratelli d'Italia contesta Tito Anisuzzaman e quanto scritto in risposta alla vice sindaco Lucia Tanti

"Centro islamico sorvegliato speciale per i timori dei vicini? Così nessuna integrazione"

