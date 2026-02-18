Cena in canto al Vivido

Venerdì 20 e sabato 21 febbraio, al Vivido, si svolge l’evento Stile Autentico, dopo che una recente cena si è trasformata in uno spettacolo musicale coinvolgente. La serata combina piatti gustosi e performance dal vivo, creando un’atmosfera unica. I clienti possono gustare specialità locali mentre ascoltano musica dal vivo di artisti emergenti. La rassegna ha già riscosso successo nelle passate edizioni, attirando un pubblico appassionato di buona cucina e musica. La prossima notte promette di essere altrettanto intensa e coinvolgente.

Vivido, ogni notte un'emozione autentica. Venerdì 20 e sabato 21 febbraio torna Stile Autentico: una cena che diventa spettacolo e una notte che prende ritmo. La Cena Incanto è solo l'inizio, poi la notte continua. Cena Incanto dalle ore 20:Music Selector: Alex EffeEntertainer: Luca.