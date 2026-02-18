Celeste la favola della bambina ‘piuma’ | nata di 5 mesi all’Infermi Ora ha tre anni e sta benissimo

Celeste, nata con soli cinque mesi e mezzo di gravidanza, ha sorpreso tutti all’Ospedale Infermi di Rimini, dove i medici hanno salvato una bambina di appena 700 grammi. La piccola, che ora ha tre anni, si trova in buona salute e frequenta regolarmente la scuola. I genitori, Flavio e Marianna, ricordano con emozione quei primi giorni difficili, quando sembrava impossibile che potesse sopravvivere. La sua storia dimostra come le cure intensive possano fare miracoli anche nelle situazioni più delicate. Ora, Celeste corre felice nel parco vicino casa.

Rimini, 18 febbraio 2026 – Un parto avvenuto dopo soli cinque mesi e mezzo. Una bimba di appena 700 grammi e il mondo che pare crollare sulla testa dei genitori Flavio e Marianna. Ma se oggi mamma, papà e la piccola Celeste possono godersi la vacanza e la vita è per come sono state seguite per anni dai reparti dell’Asl Romagna, a partire dalla Tin, la Terapia intensiva neonatale di Rimini. “Una storia di competenza, umanità e speranza”. “Le cattive notizie, quando si parla di sanità, spesso sembrano avere più spazio e più voce di quelle belle – premete l’assessore alle politiche sociali di Rimini, Kristian Gianfreda -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

