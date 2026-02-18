Ceccano 39ª edizione del Carnevale

Ceccano si appresta a celebrare la sua storica festa, la 39ª edizione del Carnevale in programma domenica 22 febbraio. La causa è la tradizione che da quasi 40 anni anima le vie del paese, attirando residenti e visitatori di tutte le età. Quest’anno, le strade saranno piene di carri allegorici, maschere e musica dal vivo, creando un’atmosfera di festa e allegria. Le autorità locali hanno organizzato numerosi eventi per coinvolgere tutta la comunità, rendendo questa giornata un momento di incontro e divertimento.

Ceccano si prepara a vivere una delle sue tradizioni più attese e partecipate. Domenica 22 febbraio la città ospiterà la 39ª edizione del Carnevale Ceccanese, una festa popolare che da quasi quarant'anni anima le strade con colori, creatività, musica e spirito di comunità.Il Carnevale Ceccanese si conferma come un grande evento collettivo, capace di coinvolgere famiglie, associazioni, comitati e realtà provenienti dall'intero territorio. Un lungo corteo di carri allegorici e gruppi mascherati attraverserà il centro cittadino, trasformando le vie di Ceccano in un grande spettacolo a cielo aperto.