C' è un uomo svenuto nel fossato a bordo strada | è morto poco dopo in ospedale

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Era riverso in un fossato a bordo strada, privo di sensi, in condizioni critiche. Così i sanitari del 118, intervenuti dopo l'allarme lanciato da alcuni cittadini al numero unico per le emergenze, hanno trovato un uomo di 37 anni nel tardo pomeriggio di martedì 17 febbraio a Suzzara, comune in provincia di Mantova. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. I soccorritori hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, protrattesi per quasi un'ora. Una volta stabilizzato, è scattata la corsa a sirene spiegate verso l'ospedale Carlo Poma di Mantova.🔗 Leggi su Today.it

Giallo a Magenta, uomo scaricato davanti all’ospedale con ferita al petto: morto poco dopoA Magenta, nel Milanese, si è verificato un episodio drammatico: un uomo di circa 30 anni, senza documenti, è stato abbandonato davanti all’ospedale con una ferita al petto ed è deceduto poco dopo.

Uomo trovato morto a bordo strada a Taleggio: dall’autopsia la conferma dell’ipotesi di omicidioUn uomo di 43 anni, Hassan Saber Qamar Al-Dawli Ahmed Matrid, è stato trovato morto lungo una strada a Taleggio, Bergamo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Zoe, quel nome che vuol dire vita: La violenza di un uomo non spegnerà il tuo amore; Non sono un uomo che piange. Alfred Döblin e Berlin Alexanderplatz, il romanzo inevitabile; Arisa a Sanremo 2026: Ho sempre pensato all'amore e alla carriera, e così ho trascurato la felicità. Magica favola parla di questo. Oggi sto bene da sola, non ho bisogno di un uomo per sentirmi completa; Maternità trans: non più un desiderio proibito ma ancora un percorso a ostacoli.

La sparatoria sui Nebrodi e i tre cacciatori morti, ora c'è una spiegazione: la nebbia, l'uomo scambiato per un cinghiale e la reazione a catenaTre morti, adesso l'indagato ammette: «Ho partecipato alla sparatoria». Gli investigatori esaminano la webcam montata su uno dei fucili ... corriere.it

Tre cacciatori morti sui Nebrodi, la pista: C’era un quarto uomo, è quello che ha sparatoL'autopsia sul corpo di Davis Pino irrobustisce l'ipotesi della presenza di un killer: è stato prima ferito e poi gli è stato inferto un colpo mortale a distanza ravvicinata ... ilfattoquotidiano.it

Il Maestro è svenuto, perchè sono iniziati i saldi al 30% Hai tempo solo pochi giorni per avere la tua scarpa Ciccone ad un prezzo unico, poi dal 3 marzo ciaone. Ci sono rimasti alcuni numeri di scarpe sia da Uomo che da Donna e secondo me è un ottima occ facebook