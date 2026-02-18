C’è un nuovo cuore per il bambino ricoverati a Napoli | oggi la decisione sul trapianto
A Napoli, un bambino di due anni ha ricevuto un nuovo cuore dopo che gli era stato erroneamente impiantato un organo danneggiato. La decisione sul trapianto è arrivata oggi, dopo che i medici hanno scoperto la complicazione. Il piccolo si trova ora sotto stretta sorveglianza nel reparto di terapia intensiva.
C’è un nuovo cuore disponibile per il bambino di 2 anni di Napoli a cui è stato impiantato per errore un cuore danneggiato. L’organo è a disposizione dalla serata di ieri, martedì 17 febbraio, ma solo nelle prossime ore, completato l’atteso consulto tra i massimi esperti italiani, si stabilirà se il piccolo può essere sottoposto a un secondo trapianto. Dopo il primo intervento, avvenuto lo scorso 23 dicembre, il bambino è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli in condizioni “gravi e stabili”. Nel capoluogo partenopeo sono stati convocati cinque luminari da tutto il Paese: due specialisti del Bambin Gesù di Roma, più altri tre colleghi da Padova, Bergamo e Torino. 🔗 Leggi su Tpi.it
