A Napoli, un bambino di due anni ha ricevuto un nuovo cuore dopo che gli era stato erroneamente impiantato un organo danneggiato. La decisione sul trapianto è arrivata oggi, dopo che i medici hanno scoperto la complicazione. Il piccolo si trova ora sotto stretta sorveglianza nel reparto di terapia intensiva.

C’è un nuovo cuore disponibile per il bambino di 2 anni di Napoli a cui è stato impiantato per errore un cuore danneggiato. L’organo è a disposizione dalla serata di ieri, martedì 17 febbraio, ma solo nelle prossime ore, completato l’atteso consulto tra i massimi esperti italiani, si stabilirà se il piccolo può essere sottoposto a un secondo trapianto. Dopo il primo intervento, avvenuto lo scorso 23 dicembre, il bambino è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli in condizioni “gravi e stabili”. Nel capoluogo partenopeo sono stati convocati cinque luminari da tutto il Paese: due specialisti del Bambin Gesù di Roma, più altri tre colleghi da Padova, Bergamo e Torino. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - C’è un nuovo cuore per il bambino ricoverati a Napoli: oggi la decisione sul trapianto

Un nuovo organo disponibile per il bambino col cuore "bruciato": oggi le verifiche e la decisione sul secondo trapiantoIl bambino di due anni, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito un trapianto di cuore danneggiato, e oggi si svolgono le verifiche sul suo stato.

Una speranza per il bambino con il cuore bruciato a Napoli, prende corpo l’ipotesi di un nuovo trapianto: la mamma convocata in ospedalePatrizia Mercolino, mamma del bambino con il cuore danneggiato, si trova ora all’ospedale Monaldi di Napoli dopo che un primo tentativo di trapianto è fallito.

News - Il bimbo del ‘cuore bruciato’. Oggi la decisione sul nuovo trapianto (e la… 18/02/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.