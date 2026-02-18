C’è un lupo sulla pista da sci | è Nazgul ed è scappato di casa cercando coccole dalle atlete

Nazgul, il cane che ha scappato di casa, si è intrufolato sulla pista da sci durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La bestiola, attirata dal trambusto delle atlete, ha deciso di avvicinarsi alle competizioni. Gli spettatori e gli atleti sono rimasti sorpresi nel vedere il “lupo” in mezzo alle gare. Il piccolo animale ha cercato coccole tra le mani delle atlete, creando un momento insolito e divertente. La presenza di Nazgul ha portato un sorriso tra il pubblico presente ai Giochi.

Le competizioni olimpiche sono spesso teatro di imprese atletiche memorabili, ma i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 verranno ricordati anche per un insolito e simpatico fuori programma. Durante le fasi eliminatorie della gara sprint a squadre femminile di sci di fondo, svoltasi presso il centro del Lago di Tesero, un imponente esemplare di lupo cecoslovacco ha fatto irruzione sul tracciato, trasformandosi per pochi istanti nel protagonista assoluto della diretta internazionale. Il momento di massimo stupore si è verificato proprio sul rettilineo finale, mentre le atlete si contendevano la qualificazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - C’è un “lupo” sulla pista da sci: è Nazgul ed è scappato di casa cercando coccole dalle atlete Parcheggia (di nuovo) l’elicottero sulla pista da sciUn episodio insolito ha attirato l'attenzione sulle montagne, quando un pilota ha parcheggiato un elicottero proprio sulla pista da sci per poi allontanarsi, lasciando il mezzo al centro delle piste. Olimpiadi 2026, cane lupo invade la pista dello sci di fondo: fuori programma a Milano CortinaDurante le qualificazioni del team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il cane lupo ha invaso improvvisamente la pista. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il lupo che è anche un po' cane; Passetto, altro lupo avvistato in città - VIDEO; Comitato emergenza lupo: Rigutino, 10 febbraio 2026: cronaca di un’aggressione annunciata; Lupo catturato a Recanati dal servizio di igiene veterinaria urbana. L'animale portato a Matelica. Lupo cecoslovacco entra nella pista di fondo e taglia il traguardo delle Olimpiadi: l'invasione di Nazgul (che riceve anche le coccole)C’è un nuovo idolo, una nuova mascotte, in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si tratta di un meraviglioso lupo cecoslovacco, di nome Nazgul, che ha dribblato gli ... ilmessaggero.it C’è un lupo in pista alle Olimpiadi, dalla paura ai sorrisi per l’incursione del cane NazgulUn cane sbuca sulla pista olimpica e per qualche istante il fiato si ferma. All’inizio in molti pensano a un lupo, ma quello che ha invaso il rettilineo finale delle qualificazioni della staffetta spr ... msn.com Un cane lupo spunta all’improvviso, corre tra gli atleti e invade il traguardo come fosse un concorrente ufficiale. Per rendere queste Olimpiadi ancora più memorabili mancava solo lui… e infatti è arrivato! Si chiama Nazgul, è un lupo cecoslo facebook “C’è un lupo in pista alle Olimpiadi”, dalla paura ai sorrisi per l’incursione del cane Nazgul x.com