C’è un cuore per il bimbo La mamma convocata all’ospedale | si riaccende la speranza del trapianto

Napoli, 18 febbraio 2026 – È arrivato. Nella notte, come spesso accade con le cose più inattese e preziose, è arrivato un cuoricino per Tommaso. Una chiamata, una corsa, una firma. La mamma Patrizia Mercolino è volata al Monaldi di Napoli per dare l’assenso a un eventuale nuovo intervento. Suo figlio di due anni era stato trapiantato con un cuore compromesso ed è ora attaccato a una macchina, versa in condizioni difficili. Ieri sera la compatibilità del cuore sembrava essere confermata, ma è dopo mezzanotte che la situazione è cambiata ancora. La compatibilità. L’assegnazione dell’organo al bimbo, primo in lista per i trapianti, ma in condizioni compromesse dal lungo periodo passato senza un cuore, non poteva essere confermata subito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

