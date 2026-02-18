C' è un cuore compatibile per il bimbo trapiantato a Napoli Oggi si decide se può riceverlo | altri 3 piccoli pazienti in attesa

La mamma di un bambino di Napoli ha ricevuto una chiamata in ospedale, perché si è trovato di fronte a un importante passo: si decide se il suo bambino, affetto da un cuore danneggiato, potrà ricevere un nuovo organo. La decisione arriva dopo che i medici hanno trovato un cuore compatibile, una possibilità che potrebbe salvare la vita del piccolo. Oggi verrà fatta una nuova valutazione sulla possibilità di procedere con il trapianto, mentre altri tre bambini in attesa di un cuore attendono notizie.

C’è un cuore compatibile per Domenico. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri - martedì 18 febbraio, quando mamma Patrizia è stata convocata d’urgenza all’ospedale Monaldi di Napoli, dove il bambino è ricoverato in condizioni stabili, ma critiche, ormai dallo scorso 23 dicembre, quando è stato sottoposto ad un trapianto di cuore con un organo lesionato. Una speranza arrivata al termine di una giornata complessa. L’assegnazione è legata ad una serie di parametri — non solo il gruppo sanguigno, ma anche peso, età e condizioni cliniche del paziente. Da considerare sono anche i fattori di rischio e le possibilità di riuscita dell’intervento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

