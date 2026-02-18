Cdm Dl ciclone Harry | 5 mln per il Turismo in Sicilia Calabria e Sardegna

Il Ciclone Harry ha causato ingenti danni alle strutture ricettive di Sicilia, Calabria e Sardegna. Per aiutare queste zone, il Governo ha approvato un decreto legge che prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere le imprese turistiche e riparare le infrastrutture distrutte. Le risorse verranno distribuite in modo rapido per permettere alle località di riprendere l’attività il prima possibile. La decisione mira a facilitare la ripresa del settore in queste aree colpite.

Ciclone Harry: 5 Milioni di Euro per il Turismo di Sicilia, Calabria e Sardegna. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che stanzia 5 milioni di euro per sostenere il turismo in Sicilia, Calabria e Sardegna, regioni duramente colpite dal recente ciclone Harry. L’obiettivo è mitigare i danni alle strutture ricettive e all’immagine delle destinazioni, in vista della cruciale stagione estiva. L’intervento mira a sostenere imprese e lavoratori del settore, con un sulla promozione internazionale. Un Intervento Tempestivo per Evitare Danni Duraturi. L’approvazione del decreto, giunta a seguito di richieste pressanti dalle regioni e dalle associazioni di categoria, rappresenta una risposta immediata a una situazione di emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

