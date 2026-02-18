Cavalieri festeggia con entusiasmo dopo aver conquistato la vittoria, anche se il punto bonus è sfuggito. La squadra sapeva fin dall’inizio che sarebbe stata una partita dura, giocata con grande determinazione dall’avversario. Nonostante la sconfitta parziale, il risultato positivo rafforza la fiducia nel progetto “tuttonero”.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, affrontata da loro con il coltello fra i denti. Non è arrivato il punto di bonus che volevamo, ma era fondamentale vincere. Il campionato è lungo e portare a casa il risultato era la priorità". E’ capitan Puglia a motivare il gruppo, a seguito della vittoria nel derby di domenica scorsa contro l’ UR Firenze che ha permesso ai Cavalieri Union di mantenere la vetta della classifica del campionato di Serie A. Un 14-5 che racconta di un match più combattuto del dovuto, che è costato agli uomini di Alberto Chiesa il punto di bonus. "Nel primo tempo siamo rimasti in tredici contro quindici e abbiamo fatto una grande prestazione difensiva – ha aggiunto il mediano di mischia Matteo Renzoni - non siamo riusciti a imporre il nostro ritmo, la partita è stata molto spezzettata, ma abbiamo tenuto bene sugli impatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavalieri, bene così. Il futuro è "tuttonero"

Cavalieri da applausi . Bene i Cadetti e U18I Cavalieri Union vincono ancora e si prendono il secondo posto in classifica.

Cavalieri Union top. Bene anche le giovaniliLo scorso weekend ha segnato l’inizio delle competizioni per i Cavalieri Union, con un bilancio complessivamente positivo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.