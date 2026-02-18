Catania vittoria nel nome di Orazio Russo | Trapani travolto 4-0

Il Catania ha battuto il Trapani 4-0 nel recupero di Serie C Girone C, in memoria di Orazio Russo. La vittoria nasce dall’impegno dei rossazzurri, che hanno dominato il match sin dai primi minuti. La squadra ha segnato quattro gol e ha dimostrato grande determinazione, dedicando il risultato all’ex attaccante e dirigente scomparso recentemente. La serata è stata anche un momento di ricordo per Russo, con i tifosi che hanno intonato cori in sua memoria. I tre punti rafforzano la posizione del Catania in classifica.

Un clima carico di emozione, tra applausi, striscioni e momenti di raccoglimento, ha accompagnato una prestazione intensa della squadra di Toscano Vittoria in onore di Orazio Russo. Il Catania travolge il Trapani con un netto 4-0 nel recupero della Serie C Girone C e dedica il successo al compianto ex attaccante rossazzurro e dirigente del settore giovanile, scomparso nei giorni scorsi e ricordato a più riprese nel corso della serata al Massimino. Un clima carico di emozione, tra applausi, striscioni e momenti di raccoglimento, ha accompagnato una prestazione intensa della squadra di Toscano. Sul campo, i rossazzurri hanno imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, costruendo il successo con le reti di Pieraccini, Jimenez e Casasola, oltre all'autogol di Pirrello che ha messo in discesa il match per i padroni di casa.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Orazio Russo è morto a 52 anni: l’attaccante ha giocato con Lecce e Catania, poi era rimasto nel club etneoOrazio Russo, ex attaccante di 52 anni, è deceduto a causa di una lunga malattia.

L'abbraccio della città di Catania a Orazio Russo in piazza DuomoOrazio Russo è morto, e la sua scomparsa ha spinto centinaia di cittadini a radunarsi in piazza Duomo per dargli l'ultimo saluto.

