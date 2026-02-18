Catania vittoria nel nome di Orazio Russo | Trapani travolto 4-0
Il Catania ha battuto il Trapani 4-0 nel recupero di Serie C Girone C, in memoria di Orazio Russo. La vittoria nasce dall’impegno dei rossazzurri, che hanno dominato il match sin dai primi minuti. La squadra ha segnato quattro gol e ha dimostrato grande determinazione, dedicando il risultato all’ex attaccante e dirigente scomparso recentemente. La serata è stata anche un momento di ricordo per Russo, con i tifosi che hanno intonato cori in sua memoria. I tre punti rafforzano la posizione del Catania in classifica.
Un clima carico di emozione, tra applausi, striscioni e momenti di raccoglimento, ha accompagnato una prestazione intensa della squadra di Toscano Vittoria in onore di Orazio Russo. Il Catania travolge il Trapani con un netto 4-0 nel recupero della Serie C Girone C e dedica il successo al compianto ex attaccante rossazzurro e dirigente del settore giovanile, scomparso nei giorni scorsi e ricordato a più riprese nel corso della serata al Massimino. Un clima carico di emozione, tra applausi, striscioni e momenti di raccoglimento, ha accompagnato una prestazione intensa della squadra di Toscano. Sul campo, i rossazzurri hanno imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, costruendo il successo con le reti di Pieraccini, Jimenez e Casasola, oltre all'autogol di Pirrello che ha messo in discesa il match per i padroni di casa.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Orazio Russo è morto a 52 anni: l’attaccante ha giocato con Lecce e Catania, poi era rimasto nel club etneoOrazio Russo, ex attaccante di 52 anni, è deceduto a causa di una lunga malattia.
L'abbraccio della città di Catania a Orazio Russo in piazza DuomoOrazio Russo è morto, e la sua scomparsa ha spinto centinaia di cittadini a radunarsi in piazza Duomo per dargli l'ultimo saluto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Orazio Russo è morto a 52 anni: l'attaccante ha giocato con Lecce e Catania, poi era rimasto nel club etneo; Catania saluta Sant'Agata, Moraglia: la fede che vince la violenza e ferma la lava; L'ultimo ko costa caro a Marchionni: arriva l'esonero. Attesa per il nome del nuovo allenatore; A soli 52 anni ci lascia un protagonista del calcio dei bei tempi, fu marcato da Maldini all'esordio in Serie A e salutò con l'amato club.
VERSO SIRACUSA-CATANIA: l’ultima vittoria rossazzurra al De Simone nel segno di Mazzarani14 ottobre 2017. E’ la data dell’ultimo successo ufficiale del Catania a Siracusa. In questa sede ricordiamo quando i rossazzurri riuscirono ad imporsi di misura con Cristiano Lucarelli in panchina. E ... tuttocalciocatania.com
Meta Catania da capolista vera: rimonta da campioni a Genzano e dodicesima vittoria stagionaleFinisce con l’ennesima vittoria costruita con carattere e maturità. Dodici successi, primato consolidato e la sensazione che questa squadra sappia quando accelerare e quando controllare ... cataniatoday.it
Il ricordo - adesso - in campo per Orazio Russo Gaetano Marino #Catania facebook
Lamentablemente nos dejó Orazio Russo, ex jugador del club entre 1993 y 1996 x.com