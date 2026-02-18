Catalin lavoratore instancabile Nei mesi scorsi un altro infortunio prima di quello mortale

Catalin Moise Robu ha subito un infortunio grave che ha causato la sua morte, dopo aver già avuto un altro incidente nei mesi scorsi. La sua auto è ferma davanti al garage di casa, come sempre, mentre le tapparelle del secondo piano restano abbassate e nessuno si trova all’interno. La scena si svolge a Ghisalba, dove la sua abitazione appare silenziosa e vuota.

Ghisalba. Le tapparelle del secondo piano sono abbassate. In casa non c'è nessuno. L'auto di Catalin Moise Robu è parcheggiata davanti al garage, nello stesso punto in cui era stata lasciata lunedì. In via Bellini, strada cieca all'imbocco del paese dove sorgono diverse villette, la famiglia Robu è molto conosciuta. Nei pressi dei garage si ferma un vicino. È Vincenzo Seghezzi. Abita nello stesso stabile e per qualche tempo è stato il datore di lavoro di Catalin, l'operaio di 55 anni morto nel pomeriggio di lunedì 15 febbraio a Cremona. "Lo conoscevo da quindici, quasi vent'anni – racconta -. Ha lavorato con me per un paio d'anni, poi è passato all'impresa di mio fratello.