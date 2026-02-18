Castelfranco di Sotto rimozione di alcuni alberi | chiusura al transito di via Ponticelli

Nella mattinata di giovedì 19 febbraio, alcuni alberi sono stati tagliati lungo via Ponticelli a Castelfranco di Sotto, a causa di problemi di stabilità e rischi per la sicurezza. La strada che collega Galleno e Orentano è stata chiusa al traffico per permettere i lavori di rimozione. I lavori, coordinati dall’amministrazione comunale, hanno coinvolto una squadra di operai che ha utilizzato mezzi pesanti per abbattere gli alberi pericolanti.

Nuovo intervento per la messa in sicurezza di alcuni alberi lungo via Ponticelli, la strada che collega Galleno e Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto, nella mattinata di giovedì 19 febbraio. All'altezza del ponte sul Rio Ponticelli, verrà chiusa la strada per permettere alla ditta incaricata l'intervento di messa in sicurezza di alcune piante che insistono a bordo strada. L'interruzione della viabilità è prevista tra le 9 e le 13, appena terminato il lavoro la strada verrà riaperta. Per chi proviene da Galleno e deve raggiungere Orentano si consiglia di transitare dalla via Romana lucchese, imboccare via Ulivi e proseguire verso il centro di Orentano.