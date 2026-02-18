Caso power unit assedio alla Mercedes | il voto dei motoristi deciderà variazioni di verifiche

La decisione sul controllo a caldo del rapporto di compressione nasce da una richiesta dei motoristi, che temevano problemi di affidabilità. La Mercedes si trova sotto pressione, accusata di aver manipolato i dati. Il voto tra i tecnici deciderà ora se saranno introdotte nuove verifiche più approfondite. La data di entrata in vigore di questa misura, prevista per il 1° agosto 2026, potrebbe cambiare a seconda dell’esito delle decisioni. La questione resta al centro dell’attenzione nel mondo della Formula 1.

Saranno i team a decidere. Questo l’esito dell’attesissima F1 Commission, che ha visto riunite in Bahrain le 11 squadre del mondiale F1 per chiarire la spinosa questione delle verifiche dei rapporti di compressione delle power unit. Il tema è ormai noto: Ferrari, Honda e Audi spingono per introdurre controlli a caldo sul motore. Mercedes, che sarebbe in grado di alterare i valori del suo propulsore proprio in fase di marcia, insiste che le verifiche debbano avvenire a temperatura ambiente, come previsto dal regolamento, e che le proprie power unit hanno sempre ricevuto l'approvazione da parte della Fia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

F1 2026: Antonelli fermo subito, guai alla power unit Mercedes nei test del Bahrain. Sviluppo a rischio?Antonelli, pilota della Mercedes, si è fermato subito durante i test pre-campionato a Bahrain a causa di un guasto alla power unit, segnalando problemi tecnici che potrebbero mettere a rischio lo sviluppo della vettura per la stagione 2026.

