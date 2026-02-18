Caso motori F1 | il PUAC deciderà su un test aggiuntivo per il rapporto di compressione

Il PUAC deciderà se sarà autorizzato un test supplementare per il rapporto di compressione dei motori di Formula 1. La decisione arriva dopo che sono stati riscontrati dubbi sulle modifiche apportate in fase di sviluppo. I tecnici della FIA hanno richiesto ulteriori verifiche per garantire che i motori rispettino le nuove regole. Questo passo mira a chiarire eventuali discrepanze e assicurare che tutti i team siano sotto controllo. La questione resta aperta e si attende una risposta definitiva nelle prossime settimane.

Un focus sull'evoluzione regolamentare e sulle verifiche tecniche legate al rapporto di compressione dei motori, con particolare attenzione agli interventi pianificati per il 2026. L'attenzione è rivolta alle modalità di verifica, agli attori coinvolti e alle tempistiche previste, offrendo una panoramica chiara e verificabile sui passaggi decisivi che delineano lo scenario regolamentare e di sicurezza della Formula 1. La questione riguarda l'introduzione di un test aggiuntivo per la verifica del rapporto di compressione a condizioni operative di caldo, da utilizzare dopo la pausa estiva. L'obiettivo è chiudere una lunga controversia legata al tema, portando una definizione operativa a livello di regolamento.