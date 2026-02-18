Il caso del cuore ‘bruciato’ ha preso una piega decisiva dopo che è emerso un nuovo possibile donatore. La notizia di un organo compatibile, arrivata oggi, riaccende le speranze della famiglia del bambino di 2 anni, operato lo scorso 23 dicembre e ancora in terapia intensiva al Monaldi di Napoli. Gli esperti italiani di trapianti pediatrici si sono riuniti per valutare se l’organo possa essere compatibile e idoneo alla trasfusione. La decisione arriverà nelle prossime ore, mentre la città si concentra sulla delicata operazione.

Giornata decisiva per la vicenda del cuore ‘bruciato’. Mentre gli occhi di tutta Italia sono puntati su Napoli, dove i massimi esperti italiani di trapianto di cuore pediatrico sono chiamati a valutare, nel corso dell’Health team, la trapiantabilità del bimbo di 2 anni operato il 23 dicembre e da allora in rianimazione al Monaldi, la notizia di un organo potenzialmente compatibile riaccende la speranza. Ma come si stabilisce a chi assegnare un cuore nuovo? A spiegarlo a LaSalute di LaPresse è Emanuele Cozzi, professore di Immunologia dei trapianti all’Università di Padova e immunologo del Centro nazionale trapianti (Cnt). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso del cuore ‘bruciato’, l’algoritmo per la compatibilità e i 3 criteri chiave

