Case da sogno e per ricchi | come investire in Puglia con vista sul mare

Una nuova tendenza ha portato a investire in immobili di lusso in Puglia, attirando ricchi acquirenti da tutto il mondo. La causa principale è l’aumento della domanda di case con vista sul mare e grandi spazi verdi. Tra le proprietà più richieste ci sono ville con piscine e dimore storiche restaurate, spesso in località esclusive come Polignano a Mare o Ostuni. Queste abitazioni, ricche di comfort moderni, si vendono a prezzi elevati e rappresentano un segmento in forte crescita nel mercato immobiliare locale.

Ville antiche, masserie, dimore. Bari non è soltanto una delle province più dinamiche del Sud: parte del suo patrimonio architettonico è ora in vendita. Turisti, investitori, società arrivano dal resto d'Italia e da tutto il mondo. I consigli di "Engel & Völkers" e "Coldwell Banker": dove cercare Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Non sono sul mercato solo ville ultra moderne, ma anche abitazioni storiche con un lungo e prestigioso passato.🔗 Leggi su Today.it

Case da ricchi: le ville, tenute e dimore da sogno più costose in vendita oggi a NapoliScopri le ville e le dimore più esclusive in vendita a Napoli, tra proprietà di lusso e residenze di grande prestigio.

Case da sogno: dove vivono i più ricchi a Monza e chi domina l'immobiliare di lusso in cittàScopri le residenze più esclusive di Monza, dove vivono i professionisti e le famiglie più abbienti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.