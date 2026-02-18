Caschi olimpici
Durante le gare di skeleton, i caschi sono stati molto visibili e attirano l’attenzione, ma anche altri sport hanno presentato caschi particolarmente originali. Per esempio, alcuni atleti di snowboard hanno scelto modelli colorati e decorati con disegni vivaci, rendendo ancora più evidenti la loro presenza sulla neve.
Si sono fatti notare soprattutto quelli dello skeleton, dove sono bene in vista; ma si sono fatti notare anche altri caschi non banali, in altri sport Nello skeleton gli atleti partono in piedi, si danno una spinta per i primi metri e poi scivolano lungo la pista sullo skeleton, a pancia in giù e testa in avanti, arrivando fino a 140 chilometri orari. La prima cosa ad arrivare al traguardo è la testa, e il casco che la copre è anche quel che si vede di più appena prima, durante e appena dopo le gare. Non a caso, lo skeleton è lo sport in cui atleti e atlete si sbizzarriscono di più nel personalizzare i caschi. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Caschi STRATOSFERICI nello skeleton
Olimpiadi, i migliori caschi: da Venom a Star Wars, passando per il folklore coreano e i maglioni di NataleAlle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 il vero crossover tra sport e cultura pop non è solo nei meme o nei montaggi su TikTok, ma in qualcosa di ... drcommodore.it
Skeleton, Heraskevych squalificato per casco vietato alle Olimpiadi invernaliL’atleta ucraino stamattina non ha potuto prendere il via alla gara di skeleton per decisione del Cio a causa del suo casco, giudicato non conforme al regolamento: sul casco di Heraskevych sono ... sport.sky.it
Nel giro di 48 minuti e 44 secondi, i Giochi Olimpici di Milano-Cortina si sono tinti in maniera indelebile di azzurro. Le danze sono state aperte da Federica BRIGNONE, che, 28 secondi dopo la 14:26, ha terminato la seconda manche del trionfale gigante andat x.com
24 Mattino - Radio 24. . Fa discutere la decisione del CIO di escludere dai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 lo specialista dello skeleton ucraino Vladislav Heraskevych, che voleva indossare un casco con sopra i volti di 27 atleti ucraini uccisi dall’esercito facebook