Casa Sanremo Grazia Serra indossa abiti della stilista toscana Eleonora Lastrucci

Grazia Serra ha scelto abiti di Eleonora Lastrucci per la sua partecipazione a Casa Sanremo, evento che si svolge nel cuore della città ligure. La conduttrice ha indossato due creazioni sartoriali, realizzate con tessuti di alta qualità e dettagli curati a mano. La scelta della stilista toscana ha attirato l’attenzione tra il pubblico e i fan, che hanno apprezzato la raffinatezza delle sue linee. Entrambe le mise sono state protagoniste delle ultime serate, dando un tocco di eleganza alla manifestazione. La presenza di Lastrucci a Sanremo si fa notare anche attraverso questi abiti.

Sanremo, 18 febbraio 2026 – Grazia Serra, conduttrice di Casa Sanremo, ha indossato e indosserà due abiti firmati da Eleonora Lastrucc i, stilista del lusso dalla spiccata identità artigianale e interprete contemporanea dell'eccellenza sartoriale italiana. Dopo il primo abito indossato in occasione dell'inaugurazione di Casa Sanremo, la conduttrice tornerà a sfoggiare una creazione di Lastrucci nei prossimi giorni, confermando un sodalizio basato su autentica qualità e visione estetica. "Entrare nell'atelier di Eleonora Lastrucci, a Firenze, è stato come immergersi in un microcosmo di bellezza e dedizione - racconta Grazia Serra -.