Casa e domotica | cosa sono i BACS e come rendono gli edifici efficienti e sostenibili

Il nome di BACS, acronimo di sistemi di controllo dell'edificio, è diventato centrale nel mondo della domotica. Questi sistemi permettono di gestire in modo automatizzato luci, riscaldamento e sicurezza, migliorando l’efficienza energetica delle case. Recentemente, un esempio pratico si è visto in un condominio di Milano, dove l’installazione di BACS ha portato a una riduzione del consumo di energia del 20%.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” La casa smart è ormai una realtà, ma per rendere la vita ancora più confortevole e sostenibile anche gli edifici si stanno adattando alla tecnologia con sistemi di domotica detti BACS Non è una novità: le case sono sempre più smart e il merito va a una serie di sistemi di domotica che ormai sono diventati una parte integrante delle nostre abitazioni. La ricerca di una casa tech non rientra solo nella voglia di rendere l’ambiente più confortevole, ma anche nel desiderio di una maggiore efficienza energetica e sostenibilità ambientale.🔗 Leggi su Today.it

Toscana, la domotica non è più un optional: case intelligenti e sostenibili, il valore sale del 30%In Toscana, le case intelligenti stanno diventando una realtà concreta.

Motori efficienti e scelte sostenibili. La nuova Clio guarda al futuroLa nuova Renault Clio combina motori efficienti e soluzioni sostenibili, offrendo un’opzione ibrida E-Tech Full Hybrid e una versione bi-fuel Eco-G pluri-cilindrica da 120 CV con trasmissione EDC.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.