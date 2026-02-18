Casa di comunità andamento lento Aperta la sede di via XXIV Maggio | I pazienti non sono informati
La nuova Casa di Comunità di via XXIV Maggio ha aperto i battenti, ma i pazienti non sono ancora informati sui servizi disponibili. La prima giornata di apertura ha registrato un afflusso molto basso, con poche persone che si sono presentate. La struttura, situata nel distretto sociosanitario 18 che copre La Spezia, Portovenere e Lerici, sembra ancora all’inizio di un percorso che richiederà tempo per decollare.
Partenza in sordina e tiepida affluenza per la prima Casa di Comunità aperta nel territorio del distretto sociosanitario 18 che comprende La Spezia, Portovenere e Lerici. I battenti si sono aperti lunedì nella struttura di via XXIV Maggio 139. "I colleghi – ha spiegato Maria Pia Ferrara, medico e segretaria provinciale Fimmg – che si sono avvicendati nelle turnazioni dal giorno della partenza del servizio mi hanno comunicato che c'è stata leggera affluenza e si è trattato per lo più di persone prive, al momento, di medico di base". Sì, perché a partire "piano piano" non sono stati tutti i servizi della Casa di Comunità ma soltanto, per ora, l'ambulatorio di medicina generale al suo interno.
