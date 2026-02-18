Carrarese-Monza ventiseiesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Carrarese e Monza, valida per la ventiseiesima giornata di Serie B 20252026, si gioca perché entrambe le squadre cercano punti importanti. I toscani, con una classifica instabile, puntano a consolidare la posizione e sperano nei playoff. I brianzoli, invece, vogliono aumentare il vantaggio e avvicinarsi alla promozione diretta. La sfida si tiene allo stadio dei Marmi, dove i tifosi attendono un match combattuto e ricco di emozioni. La palla passa ora ai giocatori, pronti a scendere in campo.

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I toscani oscillano tra sogni playoff e ansia salvezza, mentre I brianzoli sta rincorrendo la promozione e non vogliono mollare la presa. Carrarese-Monza si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 19.30 presso lo stadio dei Marmi. CARRARESE-MINZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa stanno vivendo un momento di flessione dopo le grandi prove delle scorse settimane. La squadra di Calabro ha raccolto soltanto un punto in quattro gare, troppo poco per una squadra che vuole essere la sorpresa della cadetteria.