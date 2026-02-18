Carolina Kostner su Ilia Malinin | Si riprenderà a ci farà vedere quello che sa davvero fare Sono sicura che dietro le quinte si sono abbracciati con il padre
Carolina Kostner ha commentato il recente incidente di Ilia Malinin, affermando che l’atleta si riprenderà e dimostrerà il suo vero talento. La pattinatrice italiana, presente a Casa Italia per festeggiare il bronzo italiano nel Team Event, ha rivelato di aver visto Malinin e suo padre abbracciarsi dietro le quinte, subito dopo la caduta che ha compromesso la medaglia. La Kostner si mostra sicura che il pattinatore americano saprà rialzarsi e riprendersi. Malinin, il favorito a Milano Cortina 2026, ha incontrato un ostacolo inatteso nel programma lungo.
A colpire molti anche la reazione del padre allenatore. «Essere papà e allenatore allo stesso tempo è una posizione molto difficile. Probabilmente il papà avrebbe voluto abbracciarlo tantissimo e sono sicura che poi dietro le quinte l’hanno fatto. In quel momento mi fermerei dal giudicare la situazione». La gioia di Carolina Kostner è tutta per i pattinatori italiani bronzo nel Team Event: terza medaglia, sempre dello stesso colore, per l’Italia nel pattinaggio di figura dopo quelle della coppia Fusar Poli-Margaglio nella danza e la sua nel singolo a Sochi. Giocare in casa carica di energia o di responsabilità? «Tutte due le cose sono vere, da un lato ti riempie di tanta gioia sapere magari che i tuoi familiari, i tuoi amici possono essere lì insieme a te, dall'altro canto può anche creare qualche responsabilità in più. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
