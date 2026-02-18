Carolina Kostner ha commentato il recente incidente di Ilia Malinin, affermando che l’atleta si riprenderà e dimostrerà il suo vero talento. La pattinatrice italiana, presente a Casa Italia per festeggiare il bronzo italiano nel Team Event, ha rivelato di aver visto Malinin e suo padre abbracciarsi dietro le quinte, subito dopo la caduta che ha compromesso la medaglia. La Kostner si mostra sicura che il pattinatore americano saprà rialzarsi e riprendersi. Malinin, il favorito a Milano Cortina 2026, ha incontrato un ostacolo inatteso nel programma lungo.

A colpire molti anche la reazione del padre allenatore. «Essere papà e allenatore allo stesso tempo è una posizione molto difficile. Probabilmente il papà avrebbe voluto abbracciarlo tantissimo e sono sicura che poi dietro le quinte l’hanno fatto. In quel momento mi fermerei dal giudicare la situazione». La gioia di Carolina Kostner è tutta per i pattinatori italiani bronzo nel Team Event: terza medaglia, sempre dello stesso colore, per l’Italia nel pattinaggio di figura dopo quelle della coppia Fusar Poli-Margaglio nella danza e la sua nel singolo a Sochi. Giocare in casa carica di energia o di responsabilità? «Tutte due le cose sono vere, da un lato ti riempie di tanta gioia sapere magari che i tuoi familiari, i tuoi amici possono essere lì insieme a te, dall'altro canto può anche creare qualche responsabilità in più. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carolina Kostner su Ilia Malinin: «Si riprenderà a ci farà vedere quello che sa davvero fare. Sono sicura che dietro le quinte si sono abbracciati con il padre»

Kostner su Malinin: "Sono convinta che dietro le quinte il padre l'ha abbracciato"Carolina Kostner ha commentato un episodio avvenuto durante una gara di pattinaggio, dopo che Ilia Malinin è caduto.

Il salto del pattinaggio che sa fare solo Ilia MalininIlia Malinin ha sorpreso il pubblico con un salto impossibile, dimostrando di essere il pattinatore più audace e spettacolare del mondo.

Olimpiadi, Kostner su Malinin: Per lui è stata tosta ma si riprenderà

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.