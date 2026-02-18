La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il caso di Carol Maltesi, uccisa a Rescaldina, cancellando la condanna all’ergastolo di Davide Fontana. La decisione arriva dopo aver valutato le nuove prove emerse durante il processo. Fontana, condannato in primo grado, dovrà affrontare un nuovo processo di appello. La vittima aveva 28 anni e il suo omicidio aveva attirato molta attenzione nella zona. La sentenza della Cassazione apre la strada a ulteriori verifiche sul caso.

Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del comune di Novate milanese, con proprio atto n.25 del 10022026, ha. Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Carol Maltesi, uccisa a Rescaldina, Cassazione annulla l’ergastolo a Fontana

Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi, la Cassazione annulla per la seconda volta l’ergastolo a Davide FontanaDavide Fontana, bancario e food blogger di 46 anni, ha ucciso Carol Maltesi, 26 anni, il 11 gennaio 2022 a Rescaldina, nel Milanese, causando la sua morte e il suo smembramento.

**Omicidio Carol Maltesi: Cassazione annulla ergastolo Fontana, ci sarà l'appello ter**La Cassazione ha cancellato l’ergastolo di Davide Fontana, condannato per l’omicidio di Carol Maltesi, perché ha ritenuto che ci siano elementi da riesaminare in un nuovo processo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.