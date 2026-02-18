Carnevale storico di Frosinone esplode la festa tra sole vento e tradizione

Il Carnevale storico di Frosinone ha fatto esplodere di allegria le strade della città, grazie al bel tempo e alle maschere colorate. La giornata si è riempita di sfilate, musica e coriandoli, attirando centinaia di famiglie che hanno trascorso il pomeriggio tra tradizione e divertimento. Le maschere artigianali e i carri decorati hanno dominato la scena, creando un’atmosfera vivace e spensierata.

Città gremita di famiglie e radecari per la sfilata dei carri, la Festa della Radeca e il rogo del Generale: identità, passione e orgoglio ciociaro protagonisti dell’edizione 2026 Il Carnevale storico di Frosinone si è confermato, anche quest’anno, una festa capace di coinvolgere l’intera comunità. È stata una bella giornata di sole, anche se ventosa, ma il clima non ha fermato l’entusiasmo: fin dalle prime ore del mattino in città si è respirata un’aria di festa, tra tante famiglie, bambini e soprattutto tanta gente felice di celebrare una tradizione profondamente sentita. Alle 10, nel quartiere Cavoni, il raduno dei carri allegorici che, intorno alle 11.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Ancona in Carnevale: Pioggia e vento non fermano la festa, tra pirati, Egitto e omaggio alla tradizione locale.Il Carnevale di Ancona si svolge nonostante pioggia e vento, che hanno portato a strade bagnate e bandiere sventolanti.

Frosinone, navette dedicate per il Carnevale Storico frusinate e la festa della RadecaIl Comune di Frosinone ha deciso di mettere a disposizione navette dedicate per il Carnevale Storico frusinate e la Festa della Radeca, che si svolgeranno martedì 17 febbraio.

