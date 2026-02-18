Carnevale La creatività unisce gli studenti

Il liceo artistico Felice Palma ha organizzato un carnevale dedicato all’arte e alla musica, attirando molti studenti e famiglie nel centro cittadino. La causa di questa festa è stata la voglia di coinvolgere i giovani in attività creative che uniscono scuola e tradizione. Nelle settimane precedenti, gli studenti hanno lavorato sodo a maschere e costumi, trasformando gli spazi della scuola in laboratori di fantasia. Martedì Grassso, le strade si sono riempite di colori e suoni, grazie alle parate e alle esibizioni di gruppi scolastici. La manifestazione dimostra come la passione per l’arte possa portare i ragazzi a creare

Dalla creatività che nasce tra i banchi alla festa che conquista le piazze. È stato un Martedì Grasso all'insegna dell'arte, della musica e dell'impegno quello che ha visto protagonista il Liceo artistico Felice Palma, capofila di un Carnevale che affonda le sue radici negli anni Ottanta, quando la scuola era ancora il vecchio Istituto d'Arte. Una tradizione che non si è mai fermata e che, da cinque o sei anni, è entrata stabilmente nella programmazione didattica, trasformandosi in un vero laboratorio creativo. Dalla piazza del 'Palma' musica e colori hanno inondato il centro cittadino: un corteo variopinto ha attraversato le vie fino a riempire di voci e sorrisi Piazza Aranci, trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto.