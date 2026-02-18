Carnevale Estense due giornate di eventi che animano tre piazze per un' unica grande festa

Il Carnevale Estense ha portato caos e allegria nelle vie di Ferrara, dopo aver riempito le piazze principali della città. La festa, che si svolge in tre diverse piazze, coinvolge centinaia di persone e si svolge durante il weekend. Sabato mattina alle 11, i volontari hanno aperto ufficialmente l’evento con un taglio del nastro davanti a piazza Castello. Tra maschere colorate e carri allegorici, i partecipanti si sono mossi tra tutte le piazze, creando un’atmosfera vivace e rumorosa. La giornata si è conclusa con spettacoli e musica dal vivo, attirando grandi e pic

Tre piazze per un'unica grande festa. Il 'Carnevale Estense' torna ad animare il centro storico di Ferrara, tra piazza Castello, largo Castello e piazza Savonarola, sabato 21 (inaugurazione con taglio del nastro alle 11.30 in piazza Castello) e domenica 22. In programma una grande sfilata in costume e festa di maschere italiane, con giochi e battaglie di coriandoli, alle quali piccoli e grandi sono invitati a partecipare per rivivere l'atmosfera del carnevale, circondati dalle migliori specialità della tradizione padana e italiana. Sabato 21 e domenica 22, dalle 9.30 alle 19.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

