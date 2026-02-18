Carnevale di Venezia il programma diffuso | tutti i numeri dell' organizzazione
Il Carnevale di Venezia si è concluso, portando a termine l’edizione 2026 dedicata al tema “Olympus – Alle origini del gioco”. La manifestazione ha coinvolto migliaia di visitatori, che hanno assistito alle sfilate di carri e agli eventi in tutta la città, tra cui l’ultimo spettacolo di “Il richiamo di Olympia” a Zelarino. La vincitrice Maria Diop Bullo ha salutato il pubblico in piazza San Marco, chiudendo il grande spettacolo.
Actv: 560 corse aggiunte. Vela: 12 turni in più per gestire i clienti. Veritas: 500 metri cubi di rifiuti. Polizia locale: 805 operatori tra centro storico e terraferma. Protezione civile: 279 volontari Dal 31 gennaio al 17 febbraio, Venezia si è trasformata in un palcoscenico diffuso, accogliendo visitatori provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato a sfilate, spettacoli teatrali, concerti, performance artistiche e cortei acquei. Un’edizione che ha saputo intrecciare le radici mitologiche del gioco con l’attualità delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, celebrando i valori di rispetto, inclusione, impegno e condivisione.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Il Carnevale ai musei dell’Università, tutti gli eventi in programmaDomenica 15 febbraio, al Museo Giovanni Poleni di via Loredan, i bambini e le famiglie si sono immersi in un laboratorio speciale dedicato ai modelli, tra ponti, piante e piramidi, in occasione delle iniziative di Carnevale organizzate dall’Università.
Carnevale di Venezia 2026, si parte. Lo spettacolo più antico dedicato alle Olimpiadi: il programmaDomani a Venezia parte il Carnevale 2026 con lo spettacolo dedicato alle Olimpiadi, intitolato ‘Olympus – Alle origini del gioco’.
Carnevale di Venezia, folla di gente per lo scoppio della Pantegana
Argomenti discussi: Venezia si prepara a vivere l’ultimo fine settimana del Carnevale 2026 Olympus – Alle origini del gioco; Carnevale di Venezia, domenica di festa in tutto la città | Live; 17. Carnevale Internazionale dei ragazzi dal 7 al 15 febbraio 2026; Rush finale del Carnevale, gli ultimi due giorni di festeggiamenti diffusi.
Venezia, la Festa delle Marie chiude in grande il CarnevaleVenezia, 18 feb. (askanews) - A Venezia il Carnevale è culminato con la festa in piazza San Marco il Martedì Grasso, con una sfilata in gondola lungo il Canal Grande e la presentazione della Maria d ... quotidiano.net
Carnevale di Venezia, Brugnaro: Celebrati i valori universali dello sportVENEZIA (ITALPRESS) – Nel segno dei cinque cerchi e dello spirito olimpico, Venezia ha vissuto un Carnevale tra mito, sport e tradizione in un’unica, grande, celebrazione collettiva. Mentre l’Italia h ... italpress.com
Ultimo giorno del carnevale a Venezia costumi, maschere, musica,spettacoli a tema,bella atmosfera,una giornata piena di vita e colori perché Venezia e unica per mio compleanno il regalo perfetto e indimenticabile facebook
Al Carnevale di Venezia si accende la magia del Capodanno Cinese! Nel giorno di martedì grasso, la città lagunare diventa un grande palcoscenico di incontro tra culture, ospitando le celebrazioni del Capodanno Cinese in un affascinante dialogo tra Orien x.com