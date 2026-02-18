Carnevale di Venezia il programma diffuso | tutti i numeri dell' organizzazione

Il Carnevale di Venezia si è concluso, portando a termine l’edizione 2026 dedicata al tema “Olympus – Alle origini del gioco”. La manifestazione ha coinvolto migliaia di visitatori, che hanno assistito alle sfilate di carri e agli eventi in tutta la città, tra cui l’ultimo spettacolo di “Il richiamo di Olympia” a Zelarino. La vincitrice Maria Diop Bullo ha salutato il pubblico in piazza San Marco, chiudendo il grande spettacolo.

Actv: 560 corse aggiunte. Vela: 12 turni in più per gestire i clienti. Veritas: 500 metri cubi di rifiuti. Polizia locale: 805 operatori tra centro storico e terraferma. Protezione civile: 279 volontari Dal 31 gennaio al 17 febbraio, Venezia si è trasformata in un palcoscenico diffuso, accogliendo visitatori provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato a sfilate, spettacoli teatrali, concerti, performance artistiche e cortei acquei. Un’edizione che ha saputo intrecciare le radici mitologiche del gioco con l’attualità delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, celebrando i valori di rispetto, inclusione, impegno e condivisione.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il Carnevale ai musei dell’Università, tutti gli eventi in programmaDomenica 15 febbraio, al Museo Giovanni Poleni di via Loredan, i bambini e le famiglie si sono immersi in un laboratorio speciale dedicato ai modelli, tra ponti, piante e piramidi, in occasione delle iniziative di Carnevale organizzate dall’Università.

Carnevale di Venezia 2026, si parte. Lo spettacolo più antico dedicato alle Olimpiadi: il programmaDomani a Venezia parte il Carnevale 2026 con lo spettacolo dedicato alle Olimpiadi, intitolato ‘Olympus – Alle origini del gioco’.

Carnevale di Venezia, folla di gente per lo scoppio della Pantegana

