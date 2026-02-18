Il Carnevale di Limatola ha registrato un enorme successo con la sua 32ª edizione, attirando centinaia di visitatori da diverse regioni. La manifestazione ha coinvolto le strade del paese, con carri allegorici, maschere colorate e spettacoli dal vivo, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico. Gli organizzatori hanno deciso di puntare sulla cura dei dettagli e sulla fedeltà alle tradizioni locali, offrendo una festa autentica e vivace. Tra le iniziative più apprezzate, c’è stata la sfilata dei carri decorati a mano, realizzati dai gruppi di volontari del paese. La giornata ha visto anche momenti

Tempo di lettura: 2 minuti “Ancora una volta Limatola si conferma paese in grado di generare interesse e attenzione presso il pubblico esterno grazie ad una proposta che punta sempre sulla tradizione e sulla qualità”. Lo fa presente il sindaco di Limatola Domenico Parisi nel commentare l’esito della trentaduesima edizione del Carnevale cittadino, kermesse sviluppatasi, nella sua uscita 2026, attraverso tre appuntamenti con un crescendo di presenze e di gradimento. “La giornata di ieri Martedì 17 – prosegue Parisi – è stata un tripudio in termini di numeri e di divertimento: tantissime persone hanno affollato le nostre piazze giungendo anche da fuori provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carnevale di Limatola, grande successo per la 32esima edizione

Carnevale di Limatola, 32esima edizione tra colori e tradizioneIl Carnevale di Limatola torna con la sua 32ª edizione, offrendo un fine settimana di eventi nelle frazioni di Biancano, Giardoni e Ave Gratia Plena.

Carnevale di Limatola: Successo nel Sannio, affluenza da record e un indotto per l’economia locale. La festa continua.Il Carnevale di Limatola ha attirato migliaia di visitatori, portando un afflusso senza precedenti e stimolando l’economia locale, a causa della grande partecipazione della gente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.