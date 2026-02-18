Carnevale di Ivrea | la battaglia delle arance si chiude con altri 145 contusi i Diavoli trionfano ancora nella rassegna

Il Carnevale di Ivrea si è concluso con un bilancio di 145 persone ferite, a causa delle continue battaglie di arance che si sono svolte durante l’ultimo giorno. I partecipanti si sono lanciati arance tra loro, rischiando numerosi infortuni, tra cui traumi e abrasioni. I Diavoli, i protagonisti storici della gara, hanno ancora una volta dominato la scena, portando a casa la vittoria. La giornata si è conclusa con un gran numero di interventi medici per soccorrere i feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale.

Sono 145 i contusi soccorsi ieri, martedì 17 febbraio 2026, nella giornata conclusiva della battaglia delle arance al carnevale di Ivrea. La maggior parte sono stati trattati nel posto medico avanzato allestito per l'occasione. Per 15 è stato necessario il trasporto in pronto soccorso. Il dato è in linea con le due giornate precedenti. In totale nei cinque giorni di manifestazione (compresi giovedì 12 e sabato 14 febbraio) sono stati trattati 457 pazienti nel punto medico avanzato. I trasporti in ospedale sono stati 65. La vittoria assoluta della manifestazione è andata ai Diavoli con 89 punti.🔗 Leggi su Torinotoday.it

