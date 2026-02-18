Carnevale di Castrovillari | successo della 68ª edizione

Il Carnevale di Castrovillari ha concluso con entusiasmo la sua 68ª edizione, attirando migliaia di visitatori grazie alle sfilate colorate e alle maschere elaborate. La partecipazione numerosa e il clima festoso dimostrano quanto questa tradizione sia ancora viva e amata dalla comunità locale e dai turisti. Durante i giorni di festa, le strade si sono riempite di musica, coriandoli e allegria, creando un’atmosfera unica che ha coinvolto grandi e piccini.

Carnevale di Castrovillari: la 68ª edizione saluta la città tra tradizione, maschere e un grande successo di pubblico. Il Carnevale di Castrovillari chiude la sua 68ª edizione con un bilancio più che positivo, confermandosi uno degli appuntamenti culturali e identitari più attesi della Calabria. Il tradizionale falò di Re Burlone, celebrato nella centralissima piazza Municipio, ha segnato il passaggio simbolico alla Quaresima e l’ultimo atto di una manifestazione che, ancora una volta, ha saputo unire folklore, creatività e partecipazione popolare. Organizzato dalla Pro Loco cittadina in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Carnevale ha richiamato migliaia di visitatori, turisti e appassionati, grazie a un programma ricco di eventi, sfilate e momenti di spettacolo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Carnevale di Castrovillari: successo della 68ª edizione Carnevale di Castrovillari, successo per la prima sfilataIl Carnevale di Castrovillari ha riscosso grande successo durante la prima sfilata della 68ª edizione, attirando decine di migliaia di spettatori. Leggi anche: Zecchino d’Oro 2025: tutto pronto per la 68ª edizione Castrovillari, conto alla rovescia per la 68ª edizione del Carnevale e Festival del F Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carnevale di Castrovillari: confermata l’uscita della sfilata di domani 15 febbraio; A Castrovillari la 12ª Coppa Carnevale, inclusione e sport per tutti; Castrovillari, confermata oggi l’ultima sfilata del Carnevale: percorso, orari e premio Franco Minasi; Castrovillari saluta la 68esima edizione del Carnevale: successo di pubblico, maschere e tradizione. Castrovillari conferma la sfilata di Carnevale, scoppia la protesta: «Fermate tutto per Sibari»La Pro Loco annuncia lo svolgimento regolare dell’evento di domenica 15 febbraio con start posticipato alle 16.30. Sui social pioggia di critiche dopo l’esondazione del Crati in Sibaritide ... cosenzachannel.it Carnevale di Castrovillari, presentazione del programma e Premio Carnevale alle Tenute FerrocintoConferenza alle Tenute Ferrocinto. Saranno illustrati eventi e appuntamenti dell’edizione 2026, con l’avvio simbolico di Re Carnevale e la consegna del Premio Carnevale a personalità calabresi della c ... ecodellojonio.it Si è svolta domenica la prima sfilata della 68esima edizione del carnevale di Castrovillari, una manifestazione che ha richiamato ai piedi del Pollino 30mila visitatori facebook