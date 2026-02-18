Carnevale a Viterbo martedì grasso double face | bene il pomeriggio ma serata flop | VIDEO e FOTO

Il Carnevale di Viterbo ha avuto un risvolto inaspettato: il pomeriggio di martedì grasso ha riscosso grande successo, mentre la serata è passata inosservata. La luce del sole ha attirato molte famiglie in piazza del Teatro, dove i bambini si sono divertiti tra maschere e musica, creando un’atmosfera vivace e allegra.

VIDEO Carnevale, la tradizione di Martedì grasso è rispettata: Michele l'edicolante è Freddy KruegerMichele Presciutti, edicolante di Ellera di Corciano, ha deciso di vestirsi da Freddy Krueger per il Carnevale, creando un sorriso tra i clienti.

Un caleidoscopio di colori, musica e coriandoli per il Carnevale a Viterbo | FOTO e VIDEOA causa del maltempo, la sfilata dei carri allegorici a Viterbo si è svolta il 15 febbraio invece che il 14, attirando migliaia di persone.

