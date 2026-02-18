L'Atalanta e la Juventus stanno discutendo uno scambio di giocatori, con i nerazzurri che chiedono una contropartita e un pagamento in denaro. La Juve punta a rafforzare la porta con Carnesecchi, che attualmente gioca in prestito e cerca una nuova squadra che gli dia più spazio. La trattativa si intensifica mentre i due club cercano un accordo che soddisfi entrambe le parti.

La Juve è alla ricerca di un nuovo portiere che possa prendere il posto di Di Gregorio: il prescelto è Carnesecchi. Dopo il grave errore contro l’Inter in occasione dell’autogol di Cambiaso, anche ieri sera Michele Di Gregorio non è sembrato perfetto nel match perso dalla Juventus sul campo del Galatasaray. Il 28enne milanese sembra il lontano parente del super portiere apprezzato qualche anno fa a Monza e adesso in casa bianconera si interrogano sul suo futuro. Miretti (Ansa) – Calciomercato.it La dirigenza di corso Galileo Ferraris è intenzionata a prendere un nuovo numero 1 e il prescelto in tal senso è Marco Carnesecchi, classe 2000 di proprietà dell’ Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Carnesecchi-Juve, si tratta: all’Atalanta una contropartita e soldi | CM

