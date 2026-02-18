Carne in cattivo stato di conservazione scatta il sequestro in alcuni negozi etnici del centro FOTO

La polizia locale e la Asl hanno sequestrato carne in cattivo stato di conservazione in alcuni negozi etnici del centro martedì 17 febbraio. La causa è stata un controllo congiunto che ha portato alla scoperta di prodotti alimentari deteriorati, pronti per la vendita. Durante l’ispezione, gli agenti hanno trovato carne con odori sgradevoli e data di scadenza superata, in alcuni casi esposta in modo non igienico. Le operazioni si sono concentrate tra piazza Santa Caterina e corso Vittorio Emanuele II, dove si sono concentrati i controlli.

È stato eseguito, nella giornata di martedì 17 febbraio, un nuovo servizio congiunto dell'unità operativa Commercio della polizia locale e della Asl (servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) nell'area del centro città, tra piazza Santa Caterina e corso Vittorio Emanuele II, dove si trovano diverse attività etniche. Il controllo ha riguardato una attività di macelleria - mimi market. La Asl ha anche dettato una serie di prescrizioni al titolare del negozio, tenendo conto delle pessime condizioni igieniche del locale ed essendo stati rinvenuti dei congelatori privi di un idoneo sistema di controllo della temperatura, indispensabile per la conservazione della merce.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Villaricca, salumi in cattivo stato di conservazione: scatta il sequestro di 60 kg e maximultaNella lunga attività di controllo sulla sicurezza alimentare, i Nas di Napoli e i carabinieri di Villaricca hanno sequestrato 60 kg di salumi conservati in modo inadeguato presso un supermercato di corso Italia.

Blitz dei Nas nella macelleria, sequestrata carne in cattivo stato di conservazioneNella giornata di oggi, i Carabinieri del Nas di Caserta, con il supporto dei tecnici del Servizio Veterinario dell’Asl, hanno effettuato un controllo presso una macelleria nel comune di Riardo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.