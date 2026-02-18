Caressa crede nella Juve | Sono ottimista e spero che al ritorno ce la possa fare Poi critica così le mosse sul mercato

Caressa sogna la rimonta della Juventus stile Atletico ma affonda il mercato per i troppi giocatori inadatti al livello richiesto. Fabio Caressa, attraverso il suo canale YouTube, ha analizzato il delicatissimo momento della Juventus all’indomani della disfatta di Istanbul, proiettandosi verso la gara di ritorno che richiederà un’impresa sportiva quasi impossibile. Il noto telecronista si è detto ottimista di natura, rievocando la storica rimonta per 3-0 contro l’Atletico di Madrid firmata da Cristiano Ronaldo. Un precedente che accende una speranza, seppur flebile, legata alla capacità dello Stadium di spingere la squadra oltre i propri limiti, anche se il confronto con la rosa di sette anni fa — composta da campioni del calibro di Chiellini, Pjanic, Matuidi e Mandzukic — appare oggi impietoso per personalità e spessore tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mutti sulla Juve: «Difficile che possa rientrare nella lotta Scudetto. Credo che possa ambire al massimo per quarto posto. Su Spalletti…»Mutti, in un’intervista esclusiva a MilanNews24, ha commentato la situazione della Juventus, ritenendo difficile un loro ingresso nella corsa Scudetto.

“Raffaella Carrà si è presentata in tv dicendo: ‘sono qui a fare un lavoro che non so fare, spero di impararlo’. Quell’umiltà colpì tutti”: così Giancarlo MagalliNel suo debutto televisivo, Raffaella Carrà si presentò con umiltà, affermando di essere lì per imparare un mestiere che non conosceva ancora.

