Gerry Cardinale, presidente di RedBird e del Milan, passa molto tempo a Milanello per seguire da vicino gli allenamenti e le strategie della squadra. Da settimane, il dirigente americano si sposta regolarmente in sede, portando con sé un occhio attento alle operazioni quotidiane. L’obiettivo è rafforzare il legame con il club e capire meglio le esigenze del team. Nei prossimi mesi, si prevede che le sue visite diventino ancora più frequenti.

Cardinale è tornato due volte a Milanello nell'arco di pochissimo tempo. Come mai? Gazzetta.it parla di tre principi principali su cui si basano Milan e RedBird ovvero continuità, stabilità e centralità. Le due visite di Cardinale andrebbero proprio in quella direzione con un messaggio evidente: la proprietà c'è e ci sarà. Come ricorda la rosea la prima visita del 2026 è datata 21 gennaio, a cui è seguita quella del 15 febbraio. LEGGI ANCHE: Milan-Como, probabili formazioni: Jashari e non solo. Allegri rivoluziona tutto>>> L'obiettivo sarebbe quello di trasformare la presenza di Cardinale da evento straordinario a ordinario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cardinale spesso a Milanello: ecco l’obiettivo del numero uno del Milan. E in futuro …

Blitz di Cardinale a ‘Casa Milan’ e Milanello: il racconto della giornata del numero uno di RedBirdGerry Cardinale, managing partner di RedBird, ha visitato ieri Milano, dedicando la giornata al Milan.

Leggi anche: Palestra Inter, l’esterno del Cagliari è l’obiettivo numero uno per la fascia destra del futuro

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.