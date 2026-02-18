Cardinale spesso a Milanello | ecco l’obiettivo del numero uno del Milan E in futuro …
Gerry Cardinale, presidente di RedBird e del Milan, passa molto tempo a Milanello per seguire da vicino gli allenamenti e le strategie della squadra. Da settimane, il dirigente americano si sposta regolarmente in sede, portando con sé un occhio attento alle operazioni quotidiane. L’obiettivo è rafforzare il legame con il club e capire meglio le esigenze del team. Nei prossimi mesi, si prevede che le sue visite diventino ancora più frequenti.
Cardinale è tornato due volte a Milanello nell'arco di pochissimo tempo. Come mai? Gazzetta.it parla di tre principi principali su cui si basano Milan e RedBird ovvero continuità, stabilità e centralità. Le due visite di Cardinale andrebbero proprio in quella direzione con un messaggio evidente: la proprietà c'è e ci sarà. Come ricorda la rosea la prima visita del 2026 è datata 21 gennaio, a cui è seguita quella del 15 febbraio. LEGGI ANCHE: Milan-Como, probabili formazioni: Jashari e non solo. Allegri rivoluziona tutto>>> L'obiettivo sarebbe quello di trasformare la presenza di Cardinale da evento straordinario a ordinario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Blitz di Cardinale a ‘Casa Milan’ e Milanello: il racconto della giornata del numero uno di RedBirdGerry Cardinale, managing partner di RedBird, ha visitato ieri Milano, dedicando la giornata al Milan.
Gerry Cardinale visita Milanello e partecipa per la prima volta alla Lega Calcio Serie AIl ritorno di Gerry Cardinale a Milanello e l’incontro con i vertici della Lega Calcio Serie A aprono nuovi scenari per il Milan e il calcio italiano negli Stati Uniti. Gerry Cardinale, figura chiave ... notiziemilan.it
Milan, visita di Gerry Cardinale a MilanelloA distanza di quasi un mese (l'ultima volta era stata il 21 gennaio) oggi, domenica 15 febbraio, c'è stata un'altra visita di Gerry Cardinale a Milanello. Si tratta della prima visita a Milanello pos ... sport.sky.it
