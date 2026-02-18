Il 17 febbraio 2026, con l’arrivo dell’anno del Cavallo di Fuoco, si sono aperti i festeggiamenti del Capodanno cinese in tutta l’Asia. In questa giornata, molte persone evitano di lavarsi i capelli o di tagliarli, seguendo una tradizione antica per attirare la buona sorte. Durante le celebrazioni, è comune vedere le strade piene di luci e fuochi d’artificio, mentre le famiglie si riuniscono per i pasti tradizionali.

Insomma, secondo la cultura asiatica, sembra dunque aprirsi un capitolo di cambiamenti positivi, di intuizioni e possibilità, ma per godere di questi buoni auspici e iniziare l'anno sotto la «buona stella», secondo la tradizione ci sono diverse cose da evitare nei primi giorni dei festeggiamenti, che, come di consueto, durano due settimane. I cinesi, infatti, considerano gli eventi che accadono durante questo periodo come presagi positivi o negativi per l'intero anno a venire. Ecco perché sono molti cauti nello svolgere determinate azioni. Oltre ad alcune abitudini curiose come non spazzare, non spolverare o buttare la spazzatura, o ancora, non piangere eo litigare, ci sarebbe anche il suggerimento di non lavare e, meno che mai, tagliare i capelli nel giorno del Capodanno cinese, quest'anno caduto il 17 febbraio, e se possibile, soprattutto sul taglio, limitarsi anche nei giorni dei festeggiamenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Capodanno cinese: perché, secondo la tradizione, è bene non lavare e tagliare i capelli

