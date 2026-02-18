Capitale della Cultura Sommo poeta e politico | Dante fu impavido come lo è Sarzana

Dante Alighieri dimostra lo stesso coraggio di Sarzana, dove si trova un legame storico con il poeta e politico. La città ha scelto di ricordare questa connessione attraverso una mostra che espone manoscritti originali e documenti rari, attirando visitatori da tutta la regione.

Sarzana, 18 febbraio 2026 – C’è anche un’importante pagina di storia di Sarzana nella nuova sede dell’Archivio di Stato inaugurato lunedì a La Spezia. È raccontata nelle tavole originarie della «pace di Dante», datate 6 ottobre 1306, che l’Archivio di Stato accoglie nella sua esposizione suscitando orgoglio e gratitudine tra cittadini, storici e appassionati. Egidio Banti è tra questi. Lo esprime in una nota con la quale ringrazia «gli amici dell’Archivio di Stato» per aver scelto di esporre le tavole. Per i pochi che non lo conoscono, Banti è storico, giornalista, scrittore, presidente del Centro Niccolò V e presidente Comitato Scientifico di Sarzana Capitale della Cultura 2028. 🔗 Leggi su Lanazione.it

