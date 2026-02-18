Caos fibra ottica traffico aumentato e strade compromesse | la denuncia

Da napolitoday.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Afragola, i lavori per la fibra ottica hanno causato un aumento del traffico e strade danneggiate. Questo disagio si è intensificato negli ultimi giorni, con molte auto in coda e vie impraticabili. I cittadini e commercianti lamentano ritardi e problemi di accesso alle attività quotidiane. Le operazioni di posa, che coinvolgono diverse strade centrali, hanno provocato anche danni al manto stradale. Le autorità sono a conoscenza della situazione e cercano soluzioni rapide. La situazione rimane critica nelle zone interessate.

Ad Afragola, in questi giorni, i lavori per la posa della fibra ottica stanno generando disagi sempre più evidenti, segnalati sui social da cittadini, automobilisti e commercianti. Cantieri sparsi su vari punti della città hanno paralizzato la circolazione, soprattutto nelle ore più trafficate, costringendo gli automobilisti a code e rallentamenti che sembrano non avere fine. Lamentele e foto dei disagi rimbalzano sui social, dove tanti chiedono interventi immediati. Le arterie principali, ma anche le stradine secondarie di Afragola, sono tutte segnate dai cantieri. La situazione è diventata insostenibile: carreggiate ridotte ai minimi termini, deviazioni improvvisate, e lunghe colonne di auto ferme per ore.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Danni alle strade per i lavori della fibra ottica, ennesima denuncia ai Commissari

Ritornano i cantieri per la fibra ottica: le strade interessate dai lavoriA Seveso riprendono i lavori per l’installazione della fibra ottica Open Fiber.

Fabri Fibra ha raccontato l'incubo che gli ha fatto smettere di fumare

Video Fabri Fibra ha raccontato l'incubo che gli ha fatto smettere di fumare
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Statale 26, traffico nel caos per giorni: proteste sul ponte del Chiusella. Oggi il cantiere dovrebbe chiudersi: sarà davvero così?.

caos fibra ottica trafficoAssociazione disabili: Ad Afragola caos per lavori su fibra otticaCaos fibra ottica, traffico aumentato e strade compromesse ad Afragola, in provincia di Napoli: sono svariate le segnalazioni anche via social da parte di cittadini disabili arrivate a La Battaglia d ... ansa.it

Caos fibra ottica, traffico aumentato e strade compromesse: la denunciaAd Afragola, in questi giorni, i lavori per la posa della fibra ottica stanno generando disagi sempre più evidenti, segnalati sui social da cittadini, automobilisti e commercianti. Cantieri sparsi su ... napolitoday.it