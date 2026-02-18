Caos fibra ottica traffico aumentato e strade compromesse | la denuncia

Ad Afragola, i lavori per la fibra ottica hanno causato un aumento del traffico e strade danneggiate. Questo disagio si è intensificato negli ultimi giorni, con molte auto in coda e vie impraticabili. I cittadini e commercianti lamentano ritardi e problemi di accesso alle attività quotidiane. Le operazioni di posa, che coinvolgono diverse strade centrali, hanno provocato anche danni al manto stradale. Le autorità sono a conoscenza della situazione e cercano soluzioni rapide. La situazione rimane critica nelle zone interessate.

Ad Afragola, in questi giorni, i lavori per la posa della fibra ottica stanno generando disagi sempre più evidenti, segnalati sui social da cittadini, automobilisti e commercianti. Cantieri sparsi su vari punti della città hanno paralizzato la circolazione, soprattutto nelle ore più trafficate, costringendo gli automobilisti a code e rallentamenti che sembrano non avere fine. Lamentele e foto dei disagi rimbalzano sui social, dove tanti chiedono interventi immediati. Le arterie principali, ma anche le stradine secondarie di Afragola, sono tutte segnate dai cantieri. La situazione è diventata insostenibile: carreggiate ridotte ai minimi termini, deviazioni improvvisate, e lunghe colonne di auto ferme per ore.