Caos a Messina migliaia di tir incolonnati al porto di Tremestieri

A causa del maltempo, il porto di Tremestieri a Messina si riempie di migliaia di tir in attesa di scaricare o partire. Le forti piogge e il vento forte hanno bloccato le strade e le infrastrutture, impedendo il normale transito dei mezzi pesanti. La situazione peggiora ogni ora, creando lunghe code e disagi per i camionisti e i cittadini.

Messina Sotto Stress: Maltempo e Infrastrutture al Collasso, Migliaia di Tir Bloccati. Messina è paralizzata da ore. Migliaia di autotrasportatori sono bloccati nell’area degli imbarchi di Tremestieri a causa del maltempo, con code che si estendono lungo la tangenziale e l’autostrada. La situazione, che si è acuita nel pomeriggio del 17 febbraio 2026, mette a nudo le fragilità di un sistema logistico incapace di rispondere efficacemente alle emergenze e riaccende il dibattito sulla necessità di infrastrutture più adeguate, come il Ponte sullo Stretto. Un Nodo Logistico in Affanno: Le Conseguenze del Maltempo.🔗 Leggi su Ameve.eu Maxi coda in autostrada: più di 10 km, mezzi incolonnati per poter entrare in portoNelle ore successive all'avviso di vento di burrasca forte, si sono formate lunghe code in autostrada nel nodo genovese, con oltre 10 km di mezzi incolonnati per raggiungere il porto. Porto di Tremestieri di nuovo operativo dopo il ciclone: via libera anche al secondo scivoloIl porto di Tremestieri è stato riaperto dopo i danni causati dal ciclone Harry, che ha colpito la costa orientale della Sicilia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Linea Messina-Catania-Siracusa nel caos: il Comitato Pendolari Siciliani chiede interventi urgenti. Caos a Messina, migliaia di tir incolonnati al porto di Tremestieri: e c’è ancora chi dice no al Ponte sullo Stretto | VIDEOIl pomeriggio di oggi, 17 febbraio 2026, rimarrà impresso nella memoria degli automobilisti e, soprattutto, delle centinaia di autotrasportatori che si sono ritrovati prigionieri di un vero e proprio ... strettoweb.com Messina, caos camion a Contesse. Basile: attivata un’interlocuzione diretta con RFIIl sindaco di Messina, Federico Basile, interviene sul Cantiere di Contesse del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo. La situazione che si è determinata con il cantiere RFI di Contesse ci po ... strettoweb.com Caos maltempo a Messina, alcune zone della città senza acqua | INFO e DETTAGLI facebook